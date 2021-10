Depois da expectativa criada pela família Carreira esta quinta-feira, eis que acaba de ser revelado qual o nome e âmbito do projeto que junta o pai Tony Carreira aos seus filhos, David e Mickael.

'Vamos Juntos' e o 'Banco sou Eu' são os principais lemas da nova campanha de publicidade do Santander Portugal, "que conta com o protagonismo inédito e exclusivo de Tony Carreira e dos seus filhos", lê-se num comunicado enviado à imprensa.

"No seu dia-a-dia a percorrer Portugal, a encontrar os portugueses, sempre com afeto e enorme dedicação, Tony Carreira encontra-se igualmente com a vasta equipa de colaboradores do Banco Santander, sempre disponível a ajudar. Um suporte de valor para o desenvolvimento da carreira do artista português e dos seus filhos, cada um com necessidades diferentes que o Banco se dedica a cumprir, como a todos os seus clientes", explica ainda a referida nota, onde fica claro que esta campanha terá como protagonistas os clientes, através de testemunhos reais, como os de Tony e dos filhos, e os colaboradores do banco.

Trata-se de uma campanha 360º, disponível para televisão, OOH, rádio, digital e POS.

"Juntar-me ao Mickael e ao David num projeto que agradece a Portugal, a colaboradores e a clientes é um prazer que reforçou ainda mais a naturalidade de a nossa família se juntar à equipa do Santander", realça Tony Carreira.

