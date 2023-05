Após ter terminado a sua experiência no 'Extra d'O Triângulo', Mafalda Castro deixou no ar a possibilidade de ter um novo projeto na TVI. Informação que foi agora confirmada de forma oficial.

A comunicadora fará parte da próxima grande aposta do canal, o programa 'Casamento Marcado'.

Maria Cerqueira Gomes, que vai conduzir o formato, aos sábados, revelou no 'Dois às 110' que Mafalda irá apresentar os 'Diários de Casamento Marcado'.

As emissões conduzidas por Mafalda Castro vão para o ar de segunda a sexta-feira, às 18h00.

'Casamento Marcado', recorde-se, estreia já no próximo sábado, dia 3 de junho.

