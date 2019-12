Como já se notou, Harry e Meghan Markle têm-se mantido longe dos olhares do público uma vez que decidiram fazer uma pausa dos seus compromissos da realeza de forma a dedicarem-se à família.

Ora, se no feriado do Dia de Ação de Graças os duques de Sussex viajaram até aos Estados Unidos de forma a estarem com a mãe de Meghan, Doria Ragland, agora estão num lugar bem diferente.

Conforma avança o jornal britânico Daily Mail, o casal irá passar o Natal no Canadá juntamente com o filho, o pequeno Archie.

"Tal como foi noticiado, as suas altezas reais, o duque e a duquesa de Sussex estão a passar um tempo privado no Canadá. A decisão de ficarem no Canadá reflete a importância deste país da Commonwealth para ambos", afirmou um representante do Palácio de Buckingham ao especialista em realeza Omid Scobie.

"Os duques de Sussex têm sido visitantes frequentes do Canadá ao longo dos anos e este país foi a casa da duquesa durante os sete anos que antecederam a entrada para a família real. Estão a desfrutar do calor do povo canadiano e da beleza das paisagens com o filho", fez saber.

