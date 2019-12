Ludmilla e a namorada Bruna Gonçalves casaram-se na noite desta segunda-feira, dia 16. A festa foi organizada em apenas um dia e feita para surpreender Bruna, que no dia do seu aniversário recebeu um pedido de noivado e casou-se sem esperar.

Depois de termos vistos as primeiras imagens da festa serem partilhadas pelos convidados presentes na cerimónia, a cantora brasileira decidiu dividir com os fãs do Instagram as fotografias que marcaram o grande dia e que certamente vão fazer parte do álbum de família.

