Jim Carrey já disse adeus à casa onde viveu durante quase 30 anos. "Por três décadas tem sido um santuário para mim, mas não passei muito lá, por isso quero que alguém desfrute dela", afirmou o ator de Hollywood, de 61 anos em declarações ao The Post.

Segundo o Page Six, o artista está a vender a propriedade, que tem cinco quartos e nove casas de banho, por 29 milhões de euros, tendo um lucro de 20 milhões de euros, comparativamente com o valor com que a adquiriu em 1994.

Para o ator, esta casa representou igualmente momentos de "inspiração", tendo em conta a natureza que a rodeava.

Na galeria poderá ver imagens da mansão.

