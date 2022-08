Foram reveladas fotografias que mostram os ferimentos de Angelina Jolie depois de, alegadamente, ter tido uma discussão intensa com Brad Pitt durante uma viagem de avião privado, em setembro de 2016.

Conforme noticia o Page Six, a atriz enviou fotografias de hematomas na mão e no cotovelo para o FBI, de maneira a que o incidente - que levou ao divórcio - seja investigado.

Jolie terá dito aos inspetores que Pitt, que tinha estado a beber na ocasião, gritou também com ela na casa de banho do avião, numa viagem entre França e os Estados Unidos.

A artista alega que Pitt “agarrou-a pela cabeça e pelos ombros”, abanando-a, atirando-a contra a parede da casa de banho e gritando com ela: “Estás a arruinar esta família”.

Dois dos filhos menores estariam à porta a chorar e a perguntar se “a mãe estava bem”.

“Não, a mãe não está bem. Está a arruinar esta família. Ela é louca”, terá respondido Pitt.

Segundo Jolie, um dos filhos respondeu: “Não é ela, és tu”, algo que deixou Pitt com raiva. O ator ter-se-á dirigido a uma das crianças “como se a fosse atacar”, altura em que Jolie o tentou impedir agarrando-o no pescoço, o que fez com que este se atirasse para trás e a atriz batesse nas cadeiras.

Angelina feriu-se nas costas e no cotovelo por causa disto e partilhou, por isso, as fotografias com o FBI.

© Reprodução - Page Six | FBI Doc



© Reprodução - Page Six | FBI Doc

Depois das supostas agressões, Pitt continuou a beber álcool. Quando chegaram a Los Angeles o casal teve outra discussão.

Até ao momento, Brad Pitt não comentou tais alegações.

