As rotinas da rainha Isabel II estão a dar muito que falar na imprensa britânica. Em causa estão revelações feitas por Brian Hoey, um dos mais respeitados correspondentes reais do Reino Unido, onde são relatadas ao pormenor as manhãs da monarca.

Às 07h30 uma camareira entre no quarto de Isabel II abre as cortinas e liga a rádio no programa de informação 'Today', da Radio BBC. Enquanto ouve as e vê as capas de jornais, a mãe do príncipe Carlos toma sua primeira xícara de chá do dia, seguindo depois para o banho.

A banheira tem de estar cheia de água com os exatos 18 centímetros, medidos com uma régua. A temperatura tem de estar ao gosto da rainha, nem muito quente e nem muita fria. Com a ajuda de suas assistentes, a monarca entra no banho e fica sozinha durante dez minutos.

Passando a rotina do banho, é hora de reunir num outro aposento com Angela Kelly, a sua stylist pessoal, que a informa sobre o que usar naquele determinado dia.

Importa lembrar que estas revelação, agora citadas pelo Daily Mail, fazem parte de um livro sobre a família real britânica que Brian Hoey pretende lançar em breve.

