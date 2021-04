A equipa de Khloé Kardashian entrou em alvoroço depois de ter sido partilhada nas redes sociais uma fotografia da socialite nunca antes vista.

Trata-se de um retrato - não editado - no qual Khloé aparece em biquíni. A imagem, nota o website Page Six, mostra como a celebridade realmente é, sem as alterações que normalmente são feitas às fotografias.

Pouco tempo da publicação ter sido feita a mesma foi eliminada, contudo foram feitas cópias que já circulam pela internet.

"A fotografia cuja cor foi editada foi tirada durante uma saída privada de Khloé com a família e partilhada nas redes sociais sem permissão e por erro de uma assistente", informou-se num comunicado.

"A Khloé aparece maravilhosa, mas é direito do dono da fotografia não querer que a mesma seja publicada", justificou-se.

Eis a imagem de que se fala:

