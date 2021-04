Devido à pandemia do novo coronavírus, este ano a Páscoa teve de ser celebrada com todos os cuidados necessários, e por isso, as famílias não se conseguiram reunir.

No caso do clã Kardashian/Jenner, é caso para dizer que cada irmã comemorou esta época da maneira que lhe era mais conveniente ou prazerosa.

Nas redes sociais é possível perceber que Khloé Kardashian e Kylie Jenner juntaram-se para que as filhas, True Tompson e Stormi Webster, fizessem a tradicional caça aos ovos da Páscoa.

Já Kim Kardashian aproveitou o dia para praticar exercício físico.

