Foi de semblante triste que José Carlos Malato se quis, através de fotografia, mostrar aos seus seguidores no final do domingo de Páscoa. Esta foi a forma que o apresentador encontrou para revelar a sua indignação perante os comportamentos de quem não cumpriu as medidas a que obriga a pandemia de Covid-19 e juntou a família para celebrar a data.

"Domingo de Páscoa! Não é um dia de esperança; não é um dia de ressurreição das nossas expectativas. É uma espécie de dia de Pedro: negar não é o caminho, mas para ser pedra é preciso ser duro", pode ler-se na imagem partilhada pelo apresentador.

Foram muitos os que concordaram com a angústia de Malato, mas houve também quem se mostrasse preocupado com a sua expressão triste.

"Não gosto de o ver assim", "coragem, um baraço", "força Malato! A vida não é fácil, mas tudo se resolve", "tenha calma, amanhã será sempre melhor do que hoje" ou "não gosto do olhar triste", foram algumas das mensagens de força deixadas pelos seguidores nos comentários da publicação.

