Um dos projetos deixados por Sara Carreira foi uma linha de roupa pela jovem criada em parceria com a estilista Micaela Oliveira. Tendo levado este projeto em frente, entretanto, na página oficial da marca no Instagram foi revelada a instituição para onde os lucros obtidos com as vendas irão reverter.

"A Sara sempre prestou a máxima atenção ao pormenor e ao detalhe em todos os seus projetos. O seu percurso sempre foi marcado pela exigência e profissionalismo, mas também pela sua enorme generosidade para com o próximo", começa por dizer-se.

"A continuidade deste projeto só faria sentido seguindo os seus passos, e desta forma, gostaríamos de partilhar com vocês que em breve continuaremos a dar-vos a oportunidade de adquirirem as peças desta coleção, e que os lucros gerados pelas vendas serão doados através de bens ao grupo informal de voluntariado 'Girassóis' que apoia bebés e crianças carenciados", completa-se.

