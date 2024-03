Esta quinta-feira, 29 de fevereiro, a rainha Camilla recebeu na Clarence House a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska.

A propósito da visita, a mulher de Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo nas redes sociais, sendo que houve um pormenor que chamou a atenção dos internautas.

Falamos da coleção pessoal de fotografias do rei Carlos III expostas no local onde aconteceu o encontro.

No vídeo de seguida podemos ver um retrato no qual o soberano posa com a mãe, a rainha Isabel II, outro em que surge ao lado da mulher, a rainha Camilla, e mais um captado no dia do batizado do príncipe George, filho mais velho do príncipe William.

No meio das molduras também se vê uma foto do príncipe Harry quando era mais jovem.

Eis o vídeo:

