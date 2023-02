Já foi revelada a coroa que Camilla irá usar na cerimónia de coroação de Carlos III, marcada para o dia 6 de maio na Abadia de Westminster.

Conforme Alberto Miranda, especialista em família reais, destacou na sua página de Instagram, Camilla irá usar uma coroa que pertencia à rainha Mary, avó de Isabel II.

"Assim, a mulher de Carlos não vai ter a sua própria coroa, como é tradição e, por isso, será a primeira vez em 300 anos que se reutiliza uma coroa em vez de se fazer uma nova para a cerimónia onde os soberanos também recebem uma bênção e uma consagração", explica.

Entretanto, dá mais pormenores: "A joia de aparato já deixou a Torre de Londres, onde estava exposta, para sofrer pequenas alterações, uma vez que a nova rainha britânica quis homenagear Isabel II com a inclusão de três grandes diamantes, os Cullinan III, IV e V, que eram propriedade privada da monarca.

A coroa, com veludo púrpura no interior e base de arminho, é feita em prata e ouro e tem mais de 2200 diamantes. Tem quatro cruzes a toda a volta, mais uma no topo sobre um pequeno orbe e tem ainda quatro flores de lis. Os aros podem ser retirados, permitindo que a joia seja usada fora desta cerimónia, como o fez várias vezes Mary", explica.

"Com esta informação dada pela própria casa real fica afastada a hipótese de Camilla usar a coroa da rainha-mãe, com o famoso diamante Koh-I-Noor, reclamado pela Índia e que está associado ao passado colonial do Reino Unido", completa.

