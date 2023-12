Depois da notícia da partida de Andre Braugher se ter tornado pública, o seu representante revelou a causa da morte do ator.

Em conversa com o E! News, contou que o artista, de 61 anos, tinha sido diagnosticado com um cancro no pulmão alguns meses antes da sua partida.

De recordar que Andre Braugher, vencedor de um Emmy, ficou mais conhecido após a interpretação dos papéis nas séries 'Homicide: Life on The Street' e 'Brooklyn 99'.

