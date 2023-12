A morte inesperada do ator André Braugher, aos 61 anos, deixou milhares de fãs da série 'Brooklyn 99' de luto e um deles é um conhecido apresentador português.

Vasco Palmeirim, que acompanhou religiosamente esta produção norte-americana da NBC, reagiu nas redes sociais à notícia da morte de André Braugher e não foi capaz de esconder a tristeza.

"Vi todo o 'Brooklyn Nine-Nine' e no final aconteceu-me o mesmo que tinha acontecido quando acabei de ver o 'Breaking Bad'. Percebi que ia ter saudades destas personagens. Do Jake Peralta. Da Amy Santiago. Da Rosa. Do Boyle. Do Scully. Do Hitchcock. Do Jeffords. Da Gina. Mas, acima de tudo, percebi que ia sentir falta do Captain Holt, a cola que juntava estas peças todas", começou por escrever Palmeirim.

"Saber que alguém que nunca viu e vai ver por causa deste post deixa-me feliz. Saber que nunca mais vamos ver o André Braugher a fazer filmes e séries deixa-me desolado", escreveu ainda o comunicador.

'Brooklyn 99', sublinhou também Palmeirim, pode ser vista na Netflix.

