Meses após a partida de Adam Rich, foi agora revelada a causa da morte do ator que foi encontrado já sem vida em sua casa em janeiro.

De acordo com o relatório do médico legista, o artista morreu devido a "efeitos do fentanil". A morte foi considerada "acidental", de acordo com a People.

Adam Rich - que tinha 54 anos quando partiu - era mais conhecida por ter dado vida a Nicholas Bradford em 'Eight Is Enough'. Entre os vários trabalhos que desempenhou ao longo da carreira destacam-se também a participação 'Code Red', da ABC, em 1981, e 'Dungeons & Dragons', de 1983.

Ainda nos anos 80, fez parte de filmes como 'TV Eight Is Enough: A Family Reunion' e 'An Eight Is Enough Wedding'.

