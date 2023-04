A cantora terá revelado ao ex-jogador de futebol que queria mudar-se para Miami com os filhos mais cedo do que o previsto. Piqué ficou "chateado" e Shakira "desiludida" com esta reação.

A história de Gerard Piqué e de Shakira continua a fazer correr muita tinta na imprensa. Entre as mais recentes novidades está a mudança da cantora para Miami, segundo a própria o confirmou nas redes sociais: "Estabeleci-me em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo ao lado da família, amigos e do mar", referiu. Para além disto foi também revelado o conteúdo da última conversa que a artista e o antigo jogador de futebol tiveram por telefone. Nesta conversa, conforme avança o 'Fiesta', a cantora terá informado o ex-companheiro que em dois dias se mudaria de forma definitiva com os filhos para os Estados Unidos. Shakira explicou que o motivo da mudança acontecer mais cedo, uma vez que não estava prevista para agora, era porque o pai precisava de receber um tratamento que não existia em Barcelona. De acordo com o meio, Piqué terá ficado bastante "chateado" com a decisão, não percebendo os motivos da estrela. Esta última chamada terá deixado a cantora desiludida. "Ela está chateada porque aquela última conversa não foi tão amigável como ela esperava", revelou o programa. Recorde-se que Shakira e Piqué são pais de Milan, de 10 anos, e de Sasha, de oito.