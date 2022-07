A imprensa internacional teve acesso à certidão de óbito de James Caan, ator de 'O Padrinho', que morreu a 6 de julho deste ano.

Ao que tudo indica, de acordo com o site TMZ, James Caan morreu devido a um ataque cardíaco, agravado pelos seus problemas de saúde.

O ator, refere o site, sofria de doença arterial coronariana, doença pulmonar obstrutiva crónica e insuficiência cardíaca.

O documento informa ainda que James Caan, de 82 anos, morreu às 21h02 do dia 6 de julho no Ronald Reagan UCLA Medical Center, em Los Angeles, na Califórnia.

O artista, que fez ainda parte de filmes como 'The Rain People', 'Brian's Song' e 'Os Gladiadores do Século XXI', está enterrado no cemitério judeu Eden Memorial Park, onde estão também os comediantes Groucho Marx e Lenny Bruce.

