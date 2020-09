Em agosto, os repórteres reais Omid Scobie e Carolyn Durand divulgaram a sua aguardada biografia sobre duas das pessoas mais famosas dos últimos anos.

'Finding Freedom' conta a história do relacionamento do Príncipe Harry e Meghan Markle e da saída da vida real, do seu ponto de vista (de acordo com os escritores). O livro certamente oferece uma visão íntima e solidária do seu relacionamento e da luta para encontrar paz no desempenho das suas funções.

Acima de tudo, é um olhar fascinante sobre o funcionamento interno da vida real e das relações do casal com as suas famílias, a corte e as redes sociais.

