Catarina Gouveia abriu o coração numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro na tarde desta terça-feira, 2 de abril, na SIC. A conversa surgiu a propósito do novo livro da atriz - 'Ser Mãe com Esperança' - no qual partilha a sua experiência com a maternidade.

"Tenho-me descoberto como mãe à medida que o tempo vai passando, tenho descoberto que sou uma mãe que dou muito lugar e espaço aos meus próprios instintos e voz interior", notou.

A artista revela que os seus planos iniciais, depois de Esperança, de dois anos, ter nascido, era regressar ao trabalho quando a menina tivesse seis meses. Contudo, quando este momento chegou, mudou de ideias.

"Quando recebi o telefonema estava com a Esperança e a minha sogra e comecei a chorar", relata, notando que nessa altura sentia que ainda tinha de continuar inteiramente presente na vida da filha todos os dias.

A convidada explica que desde que ela e o marido, Pedro Melo Guerra, decidiram ser pais, começou a preparar-se intensamente para a maternidade "a todos os níveis".

"No dia do parto andou cinco quilómetros, oh mulher!", comentou Júlia, visivelmente surpreendida.

"Acho que andei mais do que cinco quilómetros", respondeu Catarina Gouveia.

Esta assegura que o facto de estar informada a "empoderou" ao longo da gravidez e que a informação que tinha lhe dava "segurança e fortaleza".

Para além disso, o apoio incondicional do companheiro foi fundamental. Hoje, quando olha para Esperança, a artista fica feliz pelo facto de a filha ter um pai tão dedicado, algo que não aconteceu com a própria, uma vez que foi criada pela mãe.

"Todos os dias penso que estou a ser devidamente compensada", completa.

