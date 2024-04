Catarina Gouveia usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias e vídeos dos últimos dias.

A atriz passou a Páscoa com a família no Algarve e mostrou alguns desses momentos.

"O melhor desta Páscoa, com a família quase toda reunida, no último paraíso do Algarve", escreveu, na legenda da publicação, na qual se podem ver imagens suas, mas também da paisagem e da filha, a pequena Esperança, de quase dois anos.

Veja as imagens na publicação abaixo.

Leia Também: Filha de Catarina Gouveia já 'ajuda' nas tarefas lá de casa