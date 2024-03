Catarina Gouveia é um orgulhoso membro do clube das 'mamãs babadas'. A atriz e influenciadora digital, de 36 anos, acompanha com grande entusiasmo o crescimento da filha, a pequena Esperança. Ainda hoje, 28 de março, a artista partilhou um ternurento momento no qual a menina, de quase dois anos, 'ajuda' a lavar a loiça.

"22 meses e adora participar e sentir-se verdadeiramente integrada nas tarefas todas de casa! É uma delícia ver", escreveu na imagem, conforme poderá ver de seguida.

Importa notar que Esperança é fruto do casamento de Catarina e Pedro Melo Guerra, que deram o nó em 2020.



© Instagram - Catarina Gouveia

Leia Também: Catarina Gouveia concretiza sonho: "A minha casinha na praia!"