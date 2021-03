A noite de sábado foi de surpresas na casa do 'Big Brother'. Esperava-se que fossem à final cinco concorrentes, mas as regras do jogo permitem que tudo mude e a noite terminou com uma dupla expulsão.

Jéssica Fernandes foi escolhida para abandonar o jogo, juntamente com Edmar, e esteve à conversa com a imprensa sobre esta experiência, que durou um mês.

A (polémica) reação da mãe, Sandra Fernandes

Jéssica foi a segunda concorrente expulsa e a sua saída deixou a mãe, Sandra Fernandes, particularmente revoltada, defendendo que os resultados da votação foram manipulados. Mas a jovem fadista não se mostrou incomodada por abandonar o jogo a uma semana da final. "É a opinião da minha mãe. Penso em ir beber café e dar uma voltinha. Não me interessa essa parte", afirmou.

Satisfeita com a experiência, disse ainda, em jeito de balanço, que "o outro [reality show] foi muito mais intenso" e que "neste conseguiu dar mais o lado divertido".

A surpresa da TVI

Minutos antes da conversa com os jornalistas, Jéssica Fernandes foi surpreendida em direto no programa 'Dois às 10'. O apresentador, Cláudio Ramos, afirmou que a TVI tem planos para a fadista e em breve esta será contactada pela produção.

"Fiquei muito feliz e estou aqui ao pé do telefone à espera de saber o que será", reagiu, acrescentando que os seus sonhos estão ligados à música e é na carreira artística que quer apostar.

A relação com Renato

"Já falei com ele, mas ainda não estivemos juntos. Temos falado por videochamada", começou por dizer.

Jéssica negou ainda que os dois se desentenderam pelo facto de a fadista ter aceitado o convite para entrar no reality show e mostrou-se enternecida com o facto de o antigo jogador de andebol ter estado a apoiá-la durante toda a sua estadia na casa.

Ainda sem querer chamar Renato de seu namorado, garantiu que a relação continua a evoluir e não esconde o brilho nos olhos quando questionada sobre a estabilidade do romance.

Jéssica Antunes tentou separá-los?

Um dos rumores que correu fora da casa foi o facto de Jéssica Antunes, ex-concorrente do 'Big Brother - A Revolução', ter tentado aproximar a sua irmã de Renato enquanto a fadista estava no jogo.

Contudo, Jéssica Fernandes recusou-se a comentar o tema e deixou em aberto se o ex-jogador e a irmã de Jéssica Antunes chegaram a ter contacto.

Prognóstico para a final

Jéssica "quer" que seja Joana a levar o prémio final. Quanto ao pódio, gostava de ver Sofia Sousa em segundo lugar e Noélia em terceiro, para que a vitória fosse disputada por mulheres.

Leia Também: "Por causa do Luís Borges, a maioria que falava mal de mim eram bichas"