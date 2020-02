Unir boa forma, uma rotina saudável e humor é a receita de sucesso da digital influencer Tábata Chang, que soma mais de 700 mil seguidores no Instagram. A musa fitness destaca-se agora também na aplicação TikTok, com vídeos que se tornaram virais dentro e fora do Brasil e alcançaram mais de 5 milhões de visualizações.

Com 33 anos de idade, começou a sua trajetória na Internet em 2015, apresentando looks fashion, até tornar-se uma das maiores referências nacionais do universo fitness, com conteúdos relevantes, dicas de como aprimorar os treinos e fotos que revelam a transformação do seu corpo nos últimos anos.

Em 2016, Tábata começou a praticar musculação e decidiu partilhar a sua rotina no Instagram. As suas dificuldades e, principalmente, os avanços renderam um retorno muito positivo por parte dos seus seguidores. A digital influencer seguiu a sua carreira, inclusive como atleta, quando competiu como fisiculturista e venceu o campeonato Estreantes do Rio de Janeiro, promovido pela Federação Fluminense de Fisiculturismo Fitness (IFBB), na modalidade Bikini Fitness, com até 1,63m de altura.

A partir daí, a influenciadora criou a página Boraficarfortinha (@boraficarfortinha), um perfil fitness que, no início, publicava fotos de várias mulheres que treinavam, conseguiam mudar os seus corpos e acabavam por ganhar destaque e visibilidade com as divulgações do perfil. Foi ela, inclusive, que popularizou os posts de fotos "antes e depois", gerando uma tendência entre os influenciadores do universo fitness.

O bom desempenho de Tábata nas redes sociais atraiu a atenção de diversas grande marcas na área de suplementos, alimentação, moda fitness, moda praia e ginásios, o que lhe rendeu importantes patrocínios para seguir com a sua carreira.

A partir de 2018, introduziu o humor no seu conteúdo ao gravar diversos vídeos com o marido, que sempre a apoiou e trabalhou nos bastidores da sua página. Nesse mesmo ano, a carioca mudou o seu estilo de vida que era totalmente focado no corpo. "Optei por uma vida mais saudável física e psicologicamente. Hoje apresento um corpo mais saudável e real aos meus seguidores, para que eles possam ver que é possível conquistar uma excelente forma física com alimentação equilibrada, treino e disciplina", disse.

TikTok

Os vídeos de comédia apresentados na página da digital influencer ganharam o mundo, viralizaram e, a partir daí, o humor tornou-se uma nova tendência no setor fitness. O seu conteúdo tem servido, inclusive, de inspiração para outros influenciadores do mesmo nicho. Alguns deles têm até copiado as produções da musa.

O seu talento levou-a até ao TikTok, que permite gravar vídeos curtos, geralmente com dobragens musicais, danças, clipes ou cenas de humor. O seu perfil alcançou 100 mil seguidores em apenas dois meses no ano passado. "Vários vídeos nossos tornaram-se virais no TikTok, inclusive fora do Brasil, ultrapassando os 5 milhões de visualizações", comemorou. Uma das suas produções de challenge, inclusive, é utilizada na publicidade do YouTube.

Hoje, Tábata Chang, que soma 740 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no TikTok, é seguida também por grandes celebridades nacionais e internacionais.