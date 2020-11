Gonçalo Roque é o mais recente elemento da produção do programa 'Big Brother' a testar positivo à Covid-19. O animador de rádio e repórter do reality show partilhou a notícia com os seus seguidores através das redes sociais.

"Não há uma maneira fixe de se dizer isto, mas testei positivo à Covid-19. Já avisei todas as pessoas com quem estive em contacto", começou por esclarecer.

Gonçalo encontra-se no quinto dia com sintomas da doença e, segundo o próprio, este foi o dia em que ficou "um bocadinho melhor".

Os primeiros dias foram aqueles em que esteve mais debilitado e foram as dores fortes que o levaram a ligar para linha Saúde24. "Senti dores musculares muito fortes, ao ponto de procurar um relaxante muscular. Não me estava a sentir mesmo nada bem", relata.

A estes sintomas juntaram-se as dores de cabeça, cansaço, falta de apetite, febre, alguma tosse e mais recentemente perda de paladar.

Agora, Gonçalo encontra-se isolado em casa e já a recuperar.

Leia Também: Cristina Ferreira é filmada sem cinto no carro e recebe duras críticas