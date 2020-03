A relação entre os príncipes William e Harry há muito que se tornou desafiante. O início da relação do filho mais novo de Carlos e Diana com Meghan Markle originou uma ruptura com o irmão, mal-estar que não se desvaneceu com o tempo e que parece ter-se intensificado com a recente decisão dos duques de Sussex em afastarem-se do núcleo protocolar da família real britânica.

Muito se tem especulado sobre como se desenvolverá a relação entre ambos, agora mais marcada pela distância, e de acordo com uma fonte da revista People "mudou para sempre".

Harry está totalmente focado no "futuro da sua família longe do Reino Unido" e não pretende reforçar os laços com o irmão.

Esta opinião conquistou a aprovação de Ingrid Seward, especialista em realeza, que frisou ainda um pedido da princesa Diana aos filhos: "Uma coisa que Diana disse foi: 'Por favor, aconteça o que acontecer, lembrem-se que vocês têm-se sempre um ao outro e quero que fiquem sempre juntos'. Claramente, isso não vai acontecer durante muito tempo".

Leia Também: Constrangedor. Harry, Meghan, William e Kate evitam conversas em evento