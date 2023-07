Uma fonte falou sobre a reação do ator ao suposto namoro da 'ex' com o antigo jogador de futebol americano.

Depois de ter sido noticiado que tudo indica que Irina Shayk esteja a viver uma relação amorosa com Tom Brady, uma fonte contou que o 'ex' da modelo, Bradley Cooper, não está incomodado com o romance. "Neste momento, ele está à espera para ver", disse a fonte. "[O Tom e a Irina] não declararam o seu amor. Isto pode acabar em duas ou três semanas", acrescentou, frisando que "ele não está assustado" com estas novas informações sobre a mãe da filha. De recordar que o ator e Irina têm em comum a pequena Lea, que nasceu em 2017. Mais tarde, em 2019, o agora ex-casal separou-se pela primeira vez. Em novembro do ano passado, o Page Six adiantou que tudo indicava que estavam a tentar dar uma nova oportunidade à relação, mas não ficaram juntos. Agora especula-se que Irina esteja a viver um romance com Tom Brady. O antigo jogador de futebol americano divorciou-se de Gisele Bündchen em outubro. Leia Também: Fontes garantem que Tom Brady namora com 'ex' de CR7... Irina Shayk