Tom Brady estará novamente com o coração ocupado. Ao que se consta, namora com a famosa modelo Irina Shayk, ex-companheira de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper (com quem tem uma filha em comum).

Fontes contaram ao TMZ que Tom e Irina passaram a noite no apartamento do ex-jogador de futebol americano. Tom Brady foi buscar a modelo ao hotel Bel-Air e foram 'apanhados' pelos paparazzi enquanto viajavam de carro.

A dada altura, pararam num semáforo e Tom foi visto a acariciar Irina, com muita ternura. Por sua vez, a manequim também estava muito sorridente.

Entretanto, fontes afirmaram ao TMZ que Tom e Irina estão realmente a namorar. No entanto, consta-se que Gisele Bündchen, ex-companheira de Brady e com quem tem dois filhos em comum, "não está nada feliz" com a notícia.

Sabe-se ainda que o alegado casal conheceu-se no casamento de Joe Nahmad com Madison Headrick, no passado mês de junho.

