O namoro do ex-jogador do FC Porto com a influenciadora não resistiu.

Éder Militão está solteiro. Pelo menos é isso que se diz no Brasil, notícia que foi primeiramente avançada pelo perfil nas redes sociais que fala sobre a vida dos famosos brasileiros intitulado Segui a Cami. Os rumores de uma alegada separação entre o ex-jogador do FC Porto e a influenciadora Cássia Lourenço surgiram após o aniversário de Cecília, a filha de um ano que o atleta partilha com Karoline Lima. Na altura, Cássia ficou de fora das fotografias partilhadas por Militão, o que foi considerado suspeito. Por outro lado, este mostrou-se muito sorridente ao lado da antiga companheira. Até ao momento, nem Éder Militão nem Cássia Lourenço se manifestaram.