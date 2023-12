A relação de Ariana Grande e Ethan Slater está cada vez mais séria.

Uma fonte próxima do casal disse à revista People que as coisas estão "sérias" entre a cantora e o ator e que a "Ariana leva o Ethan a sério". “Ela adora estar com ele".

A fonte acrescentou ainda que embora o casal "saia ocasionalmente" para passear ou jantar fora, como a maioria dos casais, eles "gostam principalmente de ficar em casa".

De recordar que os dois foram vistos recentemente à saída de um restaurante em Nova Iorque.

Leia Também: Ariana Grande é 'apanhada' pelos paparazzi com o novo namorado