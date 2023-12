Ariana Grande e Ethan Slater foram fotografados pelos paparazzi no passado sábado, dia 23 de dezembro, à saída de um restaurante em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

O casal jantou com o pai e a madrasta de Ariana e as imagens já percorreram todas as redes sociais.

Enquanto Ethan optou por um look mais casual, com destaque para um casaco desportivo da North Face, Ariana foi mais formal e apostou num conjunto preto, que completou com um chapéu. Ora veja:

Leia Também: Kim Kardashian levanta dedo do meio a paparazzi... após repreender filho