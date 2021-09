Depois de Felipe VI ter manifestado publicamente a sua solidariedade para com os habitantes de La Palma num discurso na abertura do ano letivo na Universidade de Córdova, o rei prepara-se agora para viajar até à ilha do arquipélago das Canárias na companhia da rainha Letizia.

A revista Hola noticiou que fontes do Palácio da Zarzuela adiantaram que os reis vão viajar esta quinta-feira. Felipe VI e Letizia querem conhecer presencialmente os danos causados pelo vulcão Cumbre Vieja.

O vulcão entrou em erupção no domingo e está a causar o caos na ilha, obrigando, até agora, à retirada de mais de seis mil pessoas das suas casas. Foram afetados 154 hectares, com milhares de casas a serem evacuadas e dezenas destruídas.

