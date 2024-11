Estivemos à conversa com José Bouza Serrano, antigo chefe do Protocolo do Estado e diplomata, sobre os ataques de que os reis de Espanha foram alvo durante a visita a uma das zonas mais afetadas pelas cheias em Valência.

Felipe VI e Letizia estiveram no centro das atenções este domingo, 3 de novembro, depois de terem sido alvo de ataques durante uma visita institucional a Paiporta, uma das localidades mais atingidas pelas cheias que assolaram Valência na semana passada, vitimando 216 pessoas. "Mas afinal, qual a importância da visita dos monarcas a locais de catástrofe como estes?", questionou-se. "São um símbolo, a chefia do Estado, a ponta da pirâmide e é natural que se preocupem com o povo. Dão apoio moral, não são distantes. Hoje a monarquia está mais próxima que nunca, não apenas nas alegrias, mas também nas tristezas", explicou. A reação do rei, para o também escritor, foi "apreciada" pelas pessoas. "Houve um contacto físico, algo que normalmente não existe". Leia Também: Ataques a Felipe VI e Letizia. "O rei demonstrou muita coragem"