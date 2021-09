Esta segunda-feira, o rei Felipe VI marcou presença na abertura do ano letivo na Universidade de Córdova e aproveitou a ocasião para mostrar publicamente a sua solidariedade para com os lesados da erupção do vulcão Cumbre Vieja.

O rei expressou uma "mensagem de apoio aos cidadãos da ilha de La Palma, especialmente para todos aqueles que estão a sofrer inevitavelmente com a evacuação dos seus lares", cita a revista Hola.

Garantiu ainda que está a acompanhar a situação com todo o "interesse e preocupação", mantendo-se em "contacto permanente" com o primeiro-ministro, com o presidente das Canárias e com do Conselho de La Palma.

Antes de terminar, deixou um agradecimento especial "a todo o pessoal dos serviços de emergência e proteção civil pelo esforço e ajuda na organização e garantia da segurança da população de forma a, na medida do possível, minimizar os danos materiais".

