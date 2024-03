Novo compromisso dos reis de Espanha, que esta quinta-feira, dia 7 de março. Felipe VI e Letizia cumpriram um ato que, anualmente, integra a sua agenda.

Ano após ano, o casal preside ao 'In Memoriam', o concerto de homenagem às vítimas do terrorismo, que decorreu no Auditório Nacional, um compromisso para o qual a rainha veste sempre cores escuras, em sinal de luto pelos que morreram nos atentados terroristas.

Este ano não foi exceção, tendo Letizia optado por calças pretas de cintura alta e blusa de mangas compridas da mesma cor. Também pretos eram os sapatos de salto e a clutch que levava.

De recordar que o concerto deste ano é particularmente especial uma vez que faltam poucos dias para o 20.º aniversário dos atentados de 11 de março de 2004, que mataram 193 pessoas e feriram 2050 em Madrid.

