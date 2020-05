Espanha foi um dos países da Europa a ser mais afetado pela pandemia do novo coronavírus. A pensar em todas as vítimas, os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, assim como as respetivas filhas, as infantas Sofia e Leonor, fizeram uma homenagem a todas as vítimas da Covid-19.

As fotografias que vai ver na galeria correspondem a um minuto de silêncio feito pela família no Palácio de Zarzuela, esta quinta-feira, dia 27.

