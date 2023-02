Os reis de Espanha cumprem hoje o primeiro dia da sua visita oficial a Angola, cujo ponto alto será o encontro com o Presidente angolano, João Lourenço.

Felipe VI e Letizia chegaram na segunda-feira a Luanda, sendo Angola o país escolhido pelos dois monarcas para a sua primeira visita à África subsaariana.

Antes do encontro com o chefe do executivo angolano, os reis espanhóis vão passar pela Praça da República onde vão depositar uma coroa de flores no sarcófago do Presidente António Agostinho Neto, devendo encontrar-se com João Lourenço a meio da manhã.

Em entrevista concedida ao jornal espanhol ABC, João Lourenço mostrou-se interessado em mais investimento espanhol e estreitar laços culturais e educativos no âmbito do 'pan-iberismo'.

No Palácio Presidencial está também prevista uma cerimónia de condecorações e a assinatura de acordos, seguindo-se na parte da tarde a inauguração de uma exposição do pintor catalão Joan Miró, e um encontro com a comunidade espanhola.

No dia seguinte, o rei espanhol e o presidente angolano vão discursar no Fórum Empresarial e interagir com empresários dos dois países.

Na quarta-feira, os reis de Espanha visitam ainda a Assembleia Nacional e o Museu de História Militar, antes de regressarem ao seu país na parte da tarde.

