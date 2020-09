Os reis Felipe VI e Letizia fizeram uma pausa nos compromissos oficiais para darem o seu ombro amigo à empresária espanhola Xandra Falcó, que perdeu o marido, o banqueiro Jaime Carvajal.

O funeral aconteceu esta sexta-feira em Madrid e contou com a presença dos monarcas.

Segundo a imprensa espanhola, Xandra Falcó mostrou-se inconsolável no último adeus ao companheiro de longa data e pai das suas três filhas. O banqueiro, de 56 anos, morreu de forma repentina, vítima de uma paragem cardíaca, apenas cinco meses após o pai de Xandra, Carlos Falcó, morrer vítima do novo coronavírus.

A relação entre as duas famílias prende-se com a antiga amizade entre Carlos Falcó e o rei emérito Juan Carlos. A imprensa refere ainda que Felipe VI chegou a namorar com uma das irmãs de Jaime Carvajal.

