Setembro é por norma o mês que marca o regresso às atividades profissionais e a rainha Letizia obedece a esta tendência, tendo retomado esta quarta-feira, dia 3, a sua agenda oficial.

A monarca marcou presença numa "reunião com excecional", como frisa a revista Hola, com Federação Espanhola de Doenças Raras, para falar sobre o impacto da Covid-19 em pessoas com patologias raras.

Uma ocasião para a qual apostou num visual executivo: Uma jaqueta tweed, da marca Hugo Boss, e calças estilo culotte.

Quanto aos acessórios, e já a saudar o tempo outonal, optou por uns mocassins em camurça e uma carteira de mão da marca Carolina Herrera.

Sem inspiração para visuais perfeitos para o regresso ao trabalho? Confira abaixo esta escolha de Letizia.

