Juan Carlos I já está em Espanha para assistir este sábado, dia 6, ao casamento do Presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de 48 anos, com Teresa Urquijo, de 27.

O rei, que mora em Abu Dhabi desde o verão de 2020, foi fotografado dentro do carro no terminal executivo do aeroporto da capital espanhola.

Do banco do passageiro, e com a janela fechada, Juan Carlos acenou aos jornalistas.

De recordar que o rei assistirá ao casamento acompanhado pela mulher, a rainha Sofía. Os reis eméritos foram convidados para a boda, uma vez que o antigo soberano espanhol é primo da avó da noiva.