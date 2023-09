O rei Juan Carlos regressou a Espanha esta segunda-feira, dia 25 de setembro, tendo chegado ao aeroporto de Vigo pelas 13h30 (hora local), de onde viajou para Sanxenxo, em Pontevedra, novamente para participar num campeonato de vela, um dos seus hobbies.

Esta é a quarta visita que Juan Carlos faz a Espanha desde que deixou o país para viver em Abu Dhabi, em agosto de 2020, sendo que a primeira aconteceu no ano passado, uma viagem que terminou com um encontro com o filho, Felipe VI.

Já este ano não houve qualquer notícia sobre pai e filho se terem reunido nem existe nenhuma reunião agendada para os próximos dias, pelo que Juan Carlos e Felipe também não se deverão encontrar desta vez.

À chegada o rei vestia calças beges, camisa azul clara e colete, tendo caminhado, como já é habitual, com o auxílio de uma bengala. Tal como aconteceu das vezes anteriores, o emérito vai alojar-se em casa do seu amigo Pedro Campos, que é o capitão do seu barco, El Bribón, e a partir da próxima quinta-feira e até domingo vão participar numa regata, uma competição náutica que tem o seu nome.

Rei Juan Carlos à chegada a Espanha esta segunda-feira, dia 25© Getty Images

