O rei Juan Carlos tem estado em Inglaterra, onde o seu barco, El Bribón, compete na classe de vela 6m e lutava pela conquista de mais um título mundial.

Apesar de ter treinado com a restante tripulação nos primeiros dias, as condições climatéricas adversas que se têm feito sentir na localidade recentemente impediram-no de participar na corrida.

Ainda assim, acompanhou o percurso da restante tripulação do barco a partir de uma lancha. A competição foi feroz e os vencedores só foram decididos no último segundo, mas os seus companheiros de equipa conseguiram levar mais uma vitória para Espanha, a terceira, depois de vencerem o campeonato do mundo na mesma classe em 2017, em Vancouver, e em 2019, em Hanko, na Finlândia.

No final, o rei mostrou-se muito satisfeito pela conquista alcançada. "É uma equipa sensacional, uma muito boa equipa. Trabalhámos muito, lutámos muito e aqui está o resultado", afirmou o emérito, enquanto o líder da tripulação, Pedro Campos, salientou que este foi "um campeonato muito difícil".

"Provavelmente um dos mais complicados dos seis que já ganhámos, entre mundiais e europeus", afirmou, citado pela revista Hola!, mostrando-se também orgulhoso por "ter conseguido este novo título mundial para Espanha, para a Galiza e para Sanxenxo".

