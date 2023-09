Um mês depois de ter estado em Pontevedra para participar nas regatas de Sanxenxo, de onde saiu vitorioso, o rei emérito de Espanha voltou a solo europeu, desta vez a Cowes, em Inglaterra, para participar no campeonato do mundo de vela da classe 6m, na qual compete com o seu barco, El Bribón.

Caso vença, será a terceira vez que se sagra campeão, depois de ter vencido as provas no Canadá e na Finlândia, em 2017 e 2019, respetivamente.

Aos jornalistas, o rei emérito disse apenas que "a regata de treino correu bem". Quando os repórteres comentaram que o antigo soberano estava bem acompanhado pela filha mais velha, a infanta Elena, este respondeu que não só por ela como "por todos os amigos" que se encontram com ele em Inglaterra e que fazem parte da tripulação do El Bribón.

É este o caso de Pedro Campos, um dos seus amigos mais próximos, que é sempre o anfitrião do rei emérito durante as regatas de Sanxenxo.

Sobre um possível regresso a Espanha em definitivo, o pai de Felipe VI não quis adiantar detalhes, pelo que por enquanto deverá continuar a viver em Abu Dhabi, para onde se mudou há três anos, não havendo certezas se regressará ao seu país de origem.

