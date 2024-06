A Dinamarca faz parte do grupo C do Euro2024 e entrou em campo pela primeira vez este domingo, dia 16 de junho, num jogo frente à Eslovénia.

Antes da partida, a Casa Real partilhou uma fotografia do rei Frederico com os dois filhos mais novos, os gémeos Vincent e Josephine, desejando boa sorte à Seleção do país.

"Daqui a pouco tudo vai começar e em casa estamos quase prontos para o início do jogo da Dinamarca. Eu e a minha família desejamos muita sorte à Seleção no Euro. Vamos, Dinamarca!", pode ler-se na legenda da fotografia tirada pela rainha, na qual o rei e os príncipes aparecem equipados a rigor com as camisolas da Seleção.

De salientar que o Euro não arrancou da melhor forma para a seleção dinamarquesa, que empatou a um golo com os eslovenos.

