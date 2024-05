O rei Frederico da Dinamarca comemora este domingo, dia 26 de maio, o seu 56.º aniversário.

Tal como a Casa Real já tinha anunciado, pelas 12h locais (menos uma hora em Lisboa) o rei saiu à varanda do Palácio de Amalienborg, onde acenou à população que o aguardava na rua.

Ao soberano juntou-se a família: A mãe, a rainha Margarida, a mulher, a rainha Mary, e os quatro filhos, o príncipe herdeiro Christian, a princesa Isabella, e os príncipes gémeos Vincent e Josephine.

Enquanto o rei e os filhos apareceram os três de fato azul escuro, Isabella surgiu com um vestido azul com estampado branco, a irmã mais nova, Josephine, optou por um vestido branco com estampado em azul, e as duas rainhas - Margarida e Mary - usaram vestidos cor-de-rosa.

