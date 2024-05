Frederico da Dinamarca celebra este domingo, dia 26 de maio, o seu 56.º aniversário, o primeiro desde que subiu ao trono, no passado dia 14 de janeiro, após a abdicação da mãe, a rainha Margarida.

Para assinalar a data, a Casa Real partilhou uma nova fotografia do soberano, devidamente uniformizado, e revelou quais os planos para este dia especial.

"Sua Majestade o rei faz anos e completa o 56.º aniversário hoje. O dia é assinalado às 12h00 em Amalienborg, onde o rei e a família real aparecem à varanda do Palácio de Frederico VIII. O público é convidado a participar na celebração festiva do rei na Praça do Palácio", pode ler-se na legenda da foto.

"Todos também têm a oportunidade de desejar um feliz aniversário a Sua Majestade nas redes sociais e no site do Palácio Real, onde foi criada uma lista digital de parabéns", refere ainda o comunicado.

Leia Também: Rainha Mary da Dinamarca surpreende com mudança de visual