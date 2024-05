Depois de surpreender com a manicure - ao aparecer com as unhas pintadas de azul escuro - e de causar sensação com o seu estilo sempre elegante, a rainha Mary da Dinamarca voltou a arriscar no visual.

A mulher do rei Frederico X da Dinamarca decidiu mudar a cor do cabelo. Em vez do castanho escuro a que sempre nos habituou, a rainha apareceu agora com o cabelo mais claro, tendo optado por uma discretas madeixas aloiradas, de diferentes espessuras e tonalidades.

Mary apareceu com este novo visual na Global Fashion Summit, em Copenhaga, esta quarta-feira, dia 22 de maio. Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Frederico X e Mary da Dinamarca completam 20 anos de casamento