A rainha Sofía de Espanha continua internada na Clínica Ruber Internacional, em Madrid, devido a uma infeção urinária e esta quinta-feira voltou a receber visitas da família.

O rei Felipe VI e a rainha Letizia, que cumpriram a sua agenda oficial em Las Palmas pela manhã, regressaram a Madrid e visitaram a mulher de Juan Carlos no centro hospitalar ao final da tarde.

À saída, o soberano voltou a dar notícias sobre o estado de saúde da mãe.

"Está tudo bem. A mesma coisa de ontem, [a rainha tem] muita vontade de sair", disse Felipe VI, que baixou o vidro do carro ao sair para falar com os jornalistas. Questionado sobre uma possível data de alta, afirmou: "Não sei exatamente, mas vamos com calma".

