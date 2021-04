O rei Carlos XVI Gustavo da Suécia comemora o seu 75.º aniversário esta sexta-feira, 30 de abril.

O monarca é filho mais novo de Gustavo Adolfo, Duque da Bótnia Ocidental e Sibila de Saxe-Coburgo-Gota, o único rapaz da família. O agora rei tem ainda quatro irmãs, mas todas mais velhas: Brígida da Suécia, Cristina da Suécia, Desidéria da Suécia e Margarida da Suécia.

Na altura em que nasceu, em 1946, o bisavô, Gustavo V da Suécia, era o rei e por isso Carlos XVI Gustavo era o terceiro na linha de sucessão ao trono sueco. No entanto, com a trágica morte do seu pai, Gustavo Adolfo, em 1947, quando tinha apenas nove meses, passou a ser o segundo na linha de sucessão ao trono.

Com a morte do avô, Gustavo VI Adolfo da Suécia, em 1974, Carlos XVI Gustavo tornou-se rei, aos 28 anos.

Casado com Sílvia da Suécia desde 1976, juntos têm três filhos em comum, a princesa herdeira Victoria, o príncipe Carlos Filipe e a princesa Madalena. É ainda avô de oito netos.

Neste dia especial, reunimos algumas imagens do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. Veja na galeria.

Leia Também: Harry e Meghan Markle deram os parabéns a William e Kate Middleton