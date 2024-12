Morreu a princesa Birgitta da Suécia, uma das quatro irmãs mais velhas do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia. O monarca já reagiu publicamente, estando profundamente triste, como relata a imprensa internacional.

"A minha irmã era uma pessoa alegre e direta. Vai-me fazer muita falta, a mim e à minha família", disse.

Birgitta da Suécia nasceu no Palácio Haga, em Estocolmo, em 1937, e era a segunda filha do príncipe Gustavo Adolfo e da sua mulher, Sybilla. Assim como a irmã mais velha, Margareta, e as duas irmãs mais novas, Desiree e Christina, não subiu ao torno porque na época as mulheres eram impedidas de herdar tal título. No entanto, Birgitta assumiu vários deveres reais quando atingiu a idade adulta.

O pai da princesa e do rei da Suécia, Gustavo Adolfo, morreu num acidente de avião em 1947, quando Birgitta tinha dez anos. Uma dor que, anos mais tarde, Birgitta confessou que nunca conseguiu superar completamente.

Leia Também: Meadow Walker recorda o pai Paul Walker em dia marcante